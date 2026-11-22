Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
"Kızımızın itildiğini düşünüyorum. Kıskanıyordu kızımı. Söz konusu balkonu biliyorum, balkon korkuluklarını biliyorum, dışarıdan bir tesir olmadan buradan bir kişinin düşmesi imkansız, ben buna inanmıyorum. Öğleden sonra kızım beni saat 16.00, 17.00 gibi aradı.
"Babacım nişan alışverişine gideceğiz" dedi ben de kızıma "Nişan masraflarınız benden ben sana kredi kartı bilgilerimi vereyim buradan harcayın" dedim. Gece 23.00'a kadar kızım ablasıyla gerek telefon gerek WhatsApp'tan görüştüklerini biliyorum. Arkadaşlarıyla şakalı şekilde konuştuklarını moral bozukluğu olmadan konuştuklarını gösteren belgeler var.
Bir gün sonra hastasına randevu veren bir kişinin intiharından söz edilemez. Tüm tanık ifadeleri de ortada buluştu. Söz konusu şahsın kıskanç bir kişiliğe sahip olduğu kızımın mesajlarını incelediği, bazı kişilerle konuşmasını istemediği ve bu konuda aralarında ciddi tartışmalar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kızımı kıskanıyordu, kızımın çevresi geniş, hastane çevresi var, kariyeri var ve bu konularda aralarında anlaşmazlık vardı sanırım.
SEVGİLİYE ADLİ KONTROL
Olayın ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki Nebi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi daha önce ortaya çıkan Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dr. Pelin Pınar'ın ölümünden önce erkek arkadaşıyla birlikte geçirdiği anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Pelin Pınar ile erkek arkadaşı N.Ö.'nün olaydan önce birlikte bir alışveriş merkezine gittikleri görülmüş, yaklaşan nişanları için alışveriş yapan çiftin AVM'de birlikte vakit geçirdiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.
Görüntülerin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çiftin birbirlerine sarıldığı anlar olmuştu. Nişan hazırlıkları yapan ve birlikte alışverişe çıkan çiftin o anları, genç doktorun hayatını kaybetmesinden önceki son görüntüleri olarak soruşturma dosyasına girmişti.