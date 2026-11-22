Bir gün sonra hastasına randevu veren bir kişinin intiharından söz edilemez. Tüm tanık ifadeleri de ortada buluştu. Söz konusu şahsın kıskanç bir kişiliğe sahip olduğu kızımın mesajlarını incelediği, bazı kişilerle konuşmasını istemediği ve bu konuda aralarında ciddi tartışmalar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kızımı kıskanıyordu, kızımın çevresi geniş, hastane çevresi var, kariyeri var ve bu konularda aralarında anlaşmazlık vardı sanırım.