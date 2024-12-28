Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL

Konya'da yoğun bakımda tedavi gören annesi Elife Sivri'ye kalp masajı yapan 2 doktoru darp edip, yaralayan Hacı Ali Sivri (37) hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, iki doktoru darp eden Sivri'yi, 'Kamu görevlisine yönelik basit yaralama' suçundan 562 gün karşılığı olarak 56 bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, saldırganın bu parayı da 20 eşit taksitle ödemesine hükmetti. Sivri, kendisini "Arbede sırasında belki elim kolum birilerine çarpmış olabilir" diyerek savundu. Mahkeme ayrıca Hacı Ali Sivri'ni doktorlara yönelik 'tehdit' suçundan da yine 'iyi hal' indirimi ile 9 ay 10 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi. Sivri kararla birlikte tahliye edildi.