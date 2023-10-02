Doktorun hasta yakınına sözlerine soruşturma

Olay, dün akşam saatlerinde Harran Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından hastaneye getirildi. Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A. B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu. Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.