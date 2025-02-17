Doktorun hatası ölüm getirdi

Adana'da endoskopi sırasında 12 parmak bağırsağı delinen ve acilen ikinci kez ameliyata alınan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü ve gazeteci, 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Meral Kara Delen, hayatını kaybetti.Adana'da, uzun süredir Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan gazeteci Meral Kara Delen, 13 Şubat'ta endoskopi yaptırmak üzere bir hastaneye gitti. İddiaya göre Delen'in kendi doktoru yerine Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G., "Gel benim hastamsın" diyerek endoskopi yaptı.Ancak operasyon sırasında Delen'in 12 parmak bağırsağı delindi. Fenalaşan Delen başka bir ekip tarafından acilen tekrar ameliyat edildi. Tedavisi yoğun bakımda süren 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Meral Kara Delen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ameliyatı yapan doktorun, talihsiz kadının yakınlarına "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" diyerek özür dilediği öğrenildi.Delen'in hayatını kaybettiğini kendisi gibi gazeteci olan eşi Oğuzhan Delen, sosyal medyadan paylaştığı "Yenildim" başlıklı, "Biraz önce ömrümün en ağır yenilgisini aldım. Eşim Meral Delen'i kaybettik" duygusal mesajıyla duyurdu. Meral Kara Delen, Kabasakal Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan gazeteci Delen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.