Döküm fabrikasının tek kadın tornacısı

Ankara Sincan'da Ebru Akın (30), Kırıkkale Ticaret Meslek Lisesi bilgisayar programcılığı bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra, fırıncılık, tekstil, gıda gibi çeşitli sektörlerde çalışan Akın, arkadaşının önerisiyle Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASOSEM) torna ve tekstil üzerine eğitim aldı. Eğitimin ardından CNC operatörü olarak farklı iş yerlerinde deneyim kazanan Akın, Sincan Temelli'de bulunan otomotiv sanayi, zirai alet ve ekipmanları, traktör ve iş makineleri, inşaat gibi alanlarda metal parça üretimi yapılan döküm fabrikasında 1 yıldır tek kadın CNC operatörü (tornacı) olarak çalışıyor. 34 erkek tornacı ile çalışan Akın, her gün tezgahın başına geçip, metal, plastik veya diğer malzemeleri işleyip, şekil veriyor.

'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'

Ebru Akın, tornacılık eğitimine arkadaşlarıyla başladığını söyleyerek, "Ama arkadaşlarım 'Erkekler yapıyor bu işi' diyerek bıraktı. Ben eğitime devam ettim. Sonra sektöre atıldım. 3 yıldır bu mesleği yapıyorum. Daha önce 1-2 yıl başka bir fabrikada çalışmıştım. Orada kadınlar da çalışıyordu. Sonrasında buraya başladım. Burada biliyordum erkeklerin içerisinde olacağımı. Aslında kadınların arasında çalıştığım ortamdan daha az zorluk çekiyorum burada. Daha çok yardımcı oluyorlar, işi öğretme açısından. Bulunduğum fabrikada tek kadın olarak çalışıyorum. Genelde bana herkes 'Zor olmuyor mu erkeklerin içinde, git sekreterlik, kasiyerlik yap' diyor. Onları da denedim ama burada olduğum kadar mutlu olduğumu hissetmedim. Öğrenmeye açık bir insanım zaten. Eğitimlerle de destekliyorum kendimi bu alanda. Hem seviyorum işimi, severek yapıyorum" dedi. DHA