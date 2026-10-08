Döküm tavayı temizlerken deterjan kullanmayın! Yarım patates ve tuzla deneyin

Patates ve tuz yönteminde nelere dikkat edilmeli?

Patates ve tuz yöntemi hafif ve orta düzeydeki yüzey kalıntılarında denenebilecek pratik bir temizlik seçeneğidir. Ancak her leke için aynı sonucu vermesi beklenmemelidir.

Özellikle emaye kaplı döküm tavalar ile çıplak döküm tavaların bakım ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle yöntemi uygulamadan önce tavanın yüzey yapısını bilmek gerekir.

Ayrıca yüzeyde belirgin pas, kaplama hasarı veya çatlak bulunuyorsa yalnızca ev tipi temizlik yöntemlerine güvenmek yerine ürünün bakım talimatlarına bakılmalıdır.