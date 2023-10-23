Dolandırıcı bankacıya 216 yıl hapis talebi

Özel bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan'ın; geçtiğimiz aylarda futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ile iş dünyasının önemli isimlerini 'özel kapalı fon sistemi' iddiasıyla milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan'da gözaltınmış ve tutuklanmıştı. Savcılık, şüpheli Seçil Erzan ve beraberindeki 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istendi.