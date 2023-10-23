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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Dolandırıcı bankacıya 216 yıl hapis talebi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dolandırıcı bankacıya 216 yıl hapis talebi
Özel bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan'ın; geçtiğimiz aylarda futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ile iş dünyasının önemli isimlerini 'özel kapalı fon sistemi' iddiasıyla milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan'da gözaltınmış ve tutuklanmıştı. Savcılık, şüpheli Seçil Erzan ve beraberindeki 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istendi.

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Dolandırıcı bankacıya 216 yıl hapis talebi
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