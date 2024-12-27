Dolandırıcılar genç garsonun üzerinden kredi çektiler

Son dönemde, sahte kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle yapılan dolandırıcılık olayları, vatandaşları büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. Bu tür dolandırıcılık vakaları, insanların haberi olmadan adına kredi çekilmesi ve alışveriş yapılması gibi yöntemlerle artarak devam ediyor. Küçükçekmece Sefaköy'de bir kafede garson olarak çalışan Zafer Şahin (25), geçtiğimiz günlerde başına gelen olayla adeta şoke oldu. Zafer Şahin, özel bir bankanın müşterisi olduğu sırada, kendi adına 175 bin TL'lik bir ödeme yapıldığını fark etti. Bu işlem, alışveriş sitesinden gerçekleşmişti. Şahin, durumu fark ettikten sonra hemen bankaya başvurdu ve işlemi durdurmayı başardı. Ancak bu olayın üzerinden çok geçmeden, ikinci bir şokla karşılaştı. Bu kez, adına 25 bin TL'lik bir kredi çekildiğini öğrendi. Banka yetkilileri, işlemin gerçekleştiğini artık çok geç olduğunu belirtti ve Şahin, bu kredinin aylık taksitlerini ödemek zorunda kaldı.

Genç garson, dolandırıcılar ve banka yetkilileri aleyhine hukuki işlem başlatmaya karar verdi. Kimlik bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmadığını ve hiç bir şüpheli linke tıklamadığını belirten Şahin, nasıl dolandırıldığını anlamadığını söyledi. Şahin, "Bana göre banka, bu olayda büyük bir ihmale sahip. Sorumluların ve dolandırıcıların hesap vermesini istiyorum. Benim dolandırıldığım gün, Sefaköy'de bir milyon TL parasını dolandırıcılara kaptıran bir kişi de dahil olmak üzere, 5-6 kişi daha mağdur oldu. O gün büyük bir şebeke ağına düştük" dedi. Olayla ilgili hukuki süreç devam etmekte. Zafer Şahin, suçluların adalet önünde hesap vermesini ve mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor. Şahin, aynı zamanda bankaların, müşteri bilgilerini nasıl korudukları ve dolandırıcılık vakalarına karşı daha etkin önlemler alıp almadıklarını sorguluyor. Şahin'in yaşadığı bu olay, sahte kimlik kullanılarak yapılan dolandırıcılıkların ne denli büyük bir tehlike oluşturduğunu ve bankaların bu tür durumlarla nasıl başa çıkacaklarına dair önemli bir soru işareti oluşturuyor. Hukuki süreç devam ederken, Zafer Şahin'in mücadelesi, hem mağdurların haklarını savunma hem de bu tür dolandırıcılıkların önüne geçme adına bir örnek teşkil ediyor.