Dolandırıcılara karşı DOLUNAY Projesi: Siber suçlarla mücadelede yeni dönem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılık vakalarına karşı hazırlıkları sürdürülen DOLUNAY Projesi kapsamında çalışma toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN BÜYÜMEDEN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Çiftçi, proje ile siber dolandırıcılık olaylarına daha hızlı müdahale edilmesinin, suçluların para trafiği ile dijital izlerinin anlık olarak takip edilmesinin ve vatandaşların mağduriyetlerinin büyümeden önlenmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında yapay zekâ destekli analiz mekanizmalarının, hızlı adli süreçlerin ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi planlanıyor. İhbarlara dakikalar içerisinde müdahale edilmesi ve şüpheli para hareketleri ile dijital izlerin yakından takip edilmesi hedefleniyor.

"PEŞİNİZDEYİZ"

Vatandaşların iyi niyetini ve emeğini istismar eden suçluların takip edildiğini belirten Çiftçi, "Peşinizdeyiz. Hangi deliğe saklanırsanız saklanın, tüm izlerinizi adım adım takip edip sizi mutlaka yakalayacak ve adalete teslim edeceğiz. Hiçbir suç cezasız kalmayacak" dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliğinin sağlanması amacıyla devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör