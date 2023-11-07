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Giriş Tarihi: 7.11.2023 16:10 Son Güncelleme: 7.11.2023 16:25

Dolandırıcılardan bungalov ve telefon çekilişi tuzağı

Şanlıurfa’da, Instagram üzerinden “Bungalov ev kiralama” ve “iPhone 14 Pro Max çekilişi” vaadiyle 72 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Şanlıurfa polisinin dolandırıcılara yönelik çalışması sonucu 7 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Şebekenin 1 yıl içerisinde kendi aralarındaki para trafiğinin 80 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dolandırıcılardan bungalov ve telefon çekilişi tuzağı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Instagram üzerinden "Bungalov ev kiralama" ve "iPhone 14 Pro Max çekilişi" vaadiyle 72 kişiden toplam 830 bin Türk lirası dolandırdıklarını tespit etti. Siber ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.

DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden; F.Y isimli kişinin "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan toplam 19 ayrı aranması, N.A. isimli kişinin ise; aynı suçlardan 5 ayrı aranması olduğu tespit edildi.

80 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin son 1 yıl içerisinde kendi aralarında gerçekleşen ayrı hesap hareketinde yaklaşık olarak 80 milyon Türk lirası para trafiğinin olduğu belirlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü getirilen zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Dolandırıcılardan bungalov ve telefon çekilişi tuzağı
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