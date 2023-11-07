Dolandırıcılardan bungalov ve telefon çekilişi tuzağı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Instagram üzerinden "Bungalov ev kiralama" ve "iPhone 14 Pro Max çekilişi" vaadiyle 72 kişiden toplam 830 bin Türk lirası dolandırdıklarını tespit etti. Siber ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.

DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden; F.Y isimli kişinin "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan toplam 19 ayrı aranması, N.A. isimli kişinin ise; aynı suçlardan 5 ayrı aranması olduğu tespit edildi.

80 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin son 1 yıl içerisinde kendi aralarında gerçekleşen ayrı hesap hareketinde yaklaşık olarak 80 milyon Türk lirası para trafiğinin olduğu belirlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü getirilen zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.