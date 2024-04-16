Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu

Ereğli ilçesinde yaşayan işadamı Alaaddin A. 1 yıl önce İtalya'ya gitti. Burada kullanmış olduğu cep telefonuna gelen 'Telefonunuza virüs bulaştı, virüs temizleme programı indirin' direktifleri üzerine denilen programı indirdi. Ereğli'ye dönünce telefonunu tamirciye bırakan işadamı daha sonra bankayı arayınca gerçeği öğrendi. Hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL'sinin çekildiğini öğrenen Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin işadamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö.'nün (21) hesabına aktardıkları, daha sonra parayı Sermed Ö.'nün kripto cüzdan hesaplarına gönderdikleri, oradan da kullanıcısı ve borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıkları, daha sonra ise çok sayıda kripto cüzdanlar arasında paralar parçalanarak paranın izini kaybettirdikleri belirlendi.Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin hesaplarını boşaltmak için banka hesaplarını kart başına göre değişen bin TL ile 15 bin TL arasında değişen komisyonlar karşılığında kiraladıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca parayı harcayabilmek için lüks otellerde kaldıkları öğrenildi. Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirlendi. Şüphelileri telefonlarında yapılan incelemelerde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, yapmış oldukları her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefon ile çekerek depoladıkları kaydedildi. Aralarında tutukluların da bulunduğu 17 şüpheli hakkında dava açıldı.