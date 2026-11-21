Olay, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, telefon dolandırıcıları 15 yaşındaki Y.Ü.'yü tuzağa düşürerek ailesine ait evde bulunan 100 gram altını aldı. Şüphelilerin olayın ardından bir araçla kaçtığı ve İstanbul yönüne ilerleyebileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi.

DUR İHTARINA UYMADILAR, KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yaptıkları incelemede şüpheli aracın KMO gişelerinden otoyola giriş yaptığını tespit etti. Fiziki takibe alınan aracın sürücüsüne yapılan "dur" ihtarlarına uymaması üzerine ekipler, güzergahta güvenli şekilde müdahale ederek aracı durdurdu ve içindeki 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

PLAKAYI BANTLA KAPATMIŞLAR, 220 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan şüphelilerin aracında otoyol jandarmasınca yapılan adli aramada, Bandırma'daki olayda mağdurdan alınan 100 gram altın ele geçirildi. Araç üzerinde yapılan detaylı kontrolde ise şüphelilerin yakalanmamak için arka plakayı bantla kapattığı ortaya çıktı. Plaka kapatma eylemi nedeniyle şüpheliler hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" kapsamında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (SKTK) ilgili maddeleri uyarınca 220 bin TL idari para cezası uygulanırken, şüphelilerin kullandığı araç da trafikten men edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, işlemlerinin ardından ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği bildirildi.