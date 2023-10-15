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Giriş Tarihi: 15.10.2023

‘Dolandırıcıların ağına düşen babam üzüntüden öldü’

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
‘Dolandırıcıların ağına düşen babam üzüntüden öldü’
Geçen yıl hayatını kaybeden Pediatri Uzmanı Dr. Ramazan Yüksel Gürsel'in kızı Selma Gürsel, babasının ölümüyle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Genç kadının iddiasına göre; Dr. Gürsel, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip olduğunu iddia eden bir yatırım şirketi temsilcisi tarafından aranarak yapacağı yatırımlarla yüksek gelir elde edeceğine inandırıldı. Kaldıraçlı işlemlerle bir süre yüksek kâr elde etse de daha sonra yatırdığı paranın tümünü kaybetti. Gürsel, temsilcinin yönlendirmesiyle kaybettiği paraları geri kazanmak için gayrimenkullerini satarak bu işe yatırdı. Gürsel, yatırım işini sonlandırmaya karar verdi, ancak sözde temsilciler tarafından yatırım yapmaya zorlandı. Milyonlarca lira kaybeden doktor, girdiği bunalım nedeniyle amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Babasının ölümünden sonra durumu araştıran Selma Gürsel, babasının gönderdiği paraların çok küçük bir kısmıyla işlem yapıldığını, geri kalan paralarla herhangi bir işlem yapılmadığını ve paranın akıbetinin belli olmadığını öğrendi. Selma Gürsel, dolandırıcıların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

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‘Dolandırıcıların ağına düşen babam üzüntüden öldü’
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