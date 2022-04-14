Dolandırıcıların HGS borcu tuzağına dikkat!

Süleyman Yıldız isimli sosyal medya kullanıcısı ise takipçilerine gelen mesaj sonrası dolandırıcılık olup olmadığını şöyle sordu: "Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk.tc/Cvn... Av. Aydın Kurt. Böyle bir SMS aldım fikri bilgisi olan var mı ? Üçkağıtçı işi mi nedir?"

Kimi sosyal medya kullanıcıları ise HGS borcu mesajının dolandırıcılık faaliyeti olduğunu ifade ederek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Siyah Beyaz rumuzunu kullanan bir sosyal medya kullanıcısı da uyaranlardan biriydi. Sosyal medya hesabından şunları yazdı: "HGS borcunuz var diye gönderilen sahte mesajlar gönderilen numaralar ve avukat ismi değişken. Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın!"