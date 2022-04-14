Dolandırıcıların HGS borcu tuzağına dikkat!

Dolandırıcılar her geçen gün farklı dolandırıcılık yöntemleri deniyor; telefonla arayarak, mesaj atarak ya da dijital ortamlarda farklı metotlar kullanarak amaçlarına ulaşıyorlar.
TELEFONA MESAJ ATIP "HGS BORCUNUZ VAR" DİYORLAR
Bu sefer ise dolandırıcılar, farklı bir yöntem deneyerek bir telefon numarasından tuzağa düşürecekleri vatandaşlara Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcu olduğuna dair bir mesaj atıyor. Resmi bir kurumdan mesaj gönderilmiş intibaı vermek için de mesajda şunlar vurgulanıyor: "Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için linki tıklayın. Avukat İsim-Soyisim."
LİNK SAHTE HGS SAYFASINA YÖNLENDİRİYOR
Sahte HGS borcu mesajı gönderen dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürebilmek için mesajdaki linki tıklamaları gerektiğini belirtiyor. Bu sahte link tıklandığında ise dolandırıcıların tuzağına düşüyorsunuz. Çünkü link tıklandığında sahte HGS sayfası çıkıyor.
Bu sayfadaki boş alanlara T.C. kimlik numaranızı ve araç plakanızı yazdığınızda sahte bir borç bakiyesiyle karşılaşıyorsunuz. Sonra ise kredi kartıyla borcun ödenmesi gerektiği ifade ediliyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR, UYARDILAR!
Kendilerine bu tarz mesajlar geldiğini ifade eden vatandaşlardan bazıları ise sosyal medyadan bu dolandırıcılık yöntemi hakkında takipçilerini haberdar etmeye çalışıyor.
Berk Sürel isimli sosyal medya kullanıcısı sosyal medya hesabından kendisine HGS borcu mesajı geldiğini ifade ederek, "Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk.tc/CvnPCxxxxx Av. Aydın Kurt. Tıklanmasın diye sondaki xxleri ben ekledim. Telefon numarası da belli. Sms atmış bir de. Tıklayıp herhangi bir TV girince borç gösteriyor" dedi.
Süleyman Yıldız isimli sosyal medya kullanıcısı ise takipçilerine gelen mesaj sonrası dolandırıcılık olup olmadığını şöyle sordu: "Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk.tc/Cvn... Av. Aydın Kurt. Böyle bir SMS aldım fikri bilgisi olan var mı ? Üçkağıtçı işi mi nedir?"
Kimi sosyal medya kullanıcıları ise HGS borcu mesajının dolandırıcılık faaliyeti olduğunu ifade ederek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Siyah Beyaz rumuzunu kullanan bir sosyal medya kullanıcısı da uyaranlardan biriydi. Sosyal medya hesabından şunları yazdı: "HGS borcunuz var diye gönderilen sahte mesajlar gönderilen numaralar ve avukat ismi değişken. Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın!"