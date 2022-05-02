Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu! Suç örgütü sert kayaya çarptı

Döviz ticareti olarak bilinen Forex piyasasındaki dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu sefer kendilerine kurban olarak bir İstanbul'da görev yapan bir hakimi seçti. Sosyal medya üzerinden sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hakime mesaj atıp daha çok para kazandıracaklarına dair iddialarda bulunarak hakimi ağına düşürdü.