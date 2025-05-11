Dolandırıcılık olayı 500 saatlik kamera görüntülerinden çözüldü!

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bartın ilinde bir kişiyi 3 Milyon TL dolandıran 6 kişilik nitelikli dolandırıcılık şebekesini 500 saatlik kamera görüntüleri inceleyerek çözdü. 6 kişilik şebekeyi çökertti. Olay 10 Nisan 2025 günü meydana geldi. A.S. isimli kişi Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesine başvurarak, kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından yönlendirilerek 3 Milyon TL dolandırıldığını bildirdi.

Harekete geçen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi şüpheli şahısların Banka hesap hareketleri inceleme ve analiz çalışmaları ile birlikte yaklaşık 500 saat kamera kaydı izleme ve inceleme çalışması yapılmış, kamera inceleme çalışmalarında; Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelilerinden M.S'nin İstanbul ilinden Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, şahsın tanınmamak amacı ile farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değişikliği yaptığı ve müştekiye ait olan paranın 1.5 Milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı tespit etti.

Diğer suçluların ise K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M,B isimli Dolandırıcılık çete üyesi 6 kişi için 8 Mayıs tarihinde İstanbul ve Yalova illerinde,9 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon yapılarak gözetim altına alındı. Şüpheli şahısların ev, işyeri ve gösterdikleri adreslerde yapılan aramalarda, muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahıslar Bartın ilinde çıkarıldıkları mahkemede K.O., A.G., A.S., H.Y. ve M.S. isimli şahıslar tutuklanırken, M.B. isimli şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı.