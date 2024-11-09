Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılık yapmadığı il kalmamış: 118 aranması 61 yıl kesilmiş cezası varmış
Giriş Tarihi: 9.11.2024 10:20 Son Güncelleme: 9.11.2024 10:23

Dolandırıcılık yapmadığı il kalmamış: 118 aranması 61 yıl kesilmiş cezası varmış

Türkiye’nin her bir tarafında telefonla arayarak dolandırıcılık yapmadığı bölge kalmayan ve hakkında 118 adet aranması olan ayrıca 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı Okan A. (23) Pendik’te gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Okan A.’nın evindeki bilgisayardan 400 bin kişiye ait cep telefonu numarası çıktı. Polis o bilgilerin yasadışı bahis sitelerinde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dolandırıcılık yapmadığı il kalmamış: 118 aranması 61 yıl kesilmiş cezası varmış

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Trabzon, Van, Ağrı, Muş, Samsun, Kayseri, Sivas ve daha bir çok ilde telefonla aradığı kişileri dolandıran ve binlerce lira para alan dolandırıcı Okan A. sonunda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Pendik'te saklandığı adreste yakalanan şüpheli Okan A.'nın 42 suç kaydının yanı sıra 118 dosyadan aranmasının olduğu ayrıca da hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

4 YILDIR ARANIYORDU

2020 yılından beri firari durumda olan Okan A.'nın Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Hakkında 100 bin liraya yakın para cezası da bulunan azılı dolandırıcı Okan A. 25 Ekim günü Pendik'te evinde gözaltına alındı. Dolandırıcılık polisi şüphelinin ikametinde bir adet bilgisayar ele geçirdi.

400 BİN ADET TELEFON NUMARASI

Yapılan ön incelemede yaklaşık 400 bin adet telefon numarasının kayıtlı olduğu görüldü. Numaraların Yasadışı Bahis Sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirildi. Savcı talimatına istinaden bilgisayar gerekli inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Okan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Dolandırıcılık yapmadığı il kalmamış: 118 aranması 61 yıl kesilmiş cezası varmış
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