Dolandırılan babayı kızı kurtardı

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mustafa T. (49) telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendisini Beşiktaş Emniyet Müdürü Vedat Güler olarak tanıtan Nazım B. (27), "Adınız suça karıştı, sahte hatlarla üzerinize banka hesabı açıldı" diyerek Mustafa T.'yi kandırdı. Suçsuzluğunu kanıtlayabilmesi için verilen hesaplara para göndermesi gerektiğini söyledi. Duyduklarından tedirgin olan adam, söz konusu 3 farklı hesaba toplamda 150 bin Türk Lirası gönderdi.Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, Mustafa T.'yi başka bir numaradan tekrar arayarak bu kezde evini satması gerektiğini söylediler. Dakikalar içerisinde tüm parasını kaybeden talihsiz adam çaresizce bu isteği de kabul etti. Bunun üzerine Nazım B. ve çetesi eve bir emlakçı gönderdi. O esnada babasını ziyarete gelen kızın durumdan şüphelenmesi üzerine dolandırıcılar ters köşe oldu. Babasının dolandırıldığını anlayan genç kız emlakçıyı evden kovdu. Evini kaptırmaktan son anda kurtulan Mustafa T., savcılığa başvurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin Nazım B., Yunus O. (31) ve Yusuf K. (25) oldukları tespit edildi. Şüphelilerin savunmalarında banka kartlarını kaybettiklerini ve hesaplarının çalındıklarını söyledikleri ortaya çıkarken bilirkişi raporunda ise şüphelilerin hesaplardaki paraları çekerken maske taktıkları tespit edildi. 3 şüpheliye de "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.