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Giriş Tarihi: 21.1.2023

‘Dolandırılmayın’ diyen avukat, dolandırıcı çıktı

Devremülk dolandırıcılığından tutuklanan 30 kişi arasında avukat Elif Akar da yer alıyor. Sosyal medyadan “Dolandırılmayın” mesajı paylaşan Akar’ın “Paravan şirketleri olan devremülklere dikkat” başlıklı bir köşe yazısı var

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Dolandırılmayın’ diyen avukat, dolandırıcı çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, devremülk dolandırıcılığı şikâyetiyle yürütülen soruşturmada, jandarma 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin önce, devremülk sahiplerinin kişisel bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirdiği belirlendi. Ardından içlerindeki avukatları da kullanarak, devremülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şebekenin, bu yolla ikna ettikleri 212 devremülk sahibini 342 milyon 88 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Ardından 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 106 şüpheliden 30'u tutuklandı. Tutuklananlardan biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklanan Akar'ın, sosyal medyada ve bazı sitelerde "Dolandırılmayın" uyarısı yaptığı, ayrıca "Paravan şirketleri olan devremülklere dikkat" başlıklı bir köşe yazısı yazdığı belirlendi.



KİTAP DA YAZDI
Geçen yıl da "Gayrimenkul Hukuku" isimli bir kitap yazan Akar'ın, kitabının arka yüzüne, "Bu kitabı yazmamdaki amaç, gayrimenkul hukukunu çeşitli bakış açılarından ele alarak topluma indirgemiş bir şekilde sunmak" yazısını koydurduğu görüldü. Akar'ın lüks otomobiller, oteller, lüks tatillerde pahalı kıyafetlerle verdiği pozları, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü.

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‘Dolandırılmayın’ diyen avukat, dolandırıcı çıktı
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