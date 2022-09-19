Dolar fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Eylül 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru fiyatları canlı son durum

Dolar fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, 1 Dolar kaç lira sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor. Anlık grafiği sürekli olarak değişen dolar kuru canlı takibi yapabilmek mümkün. Yaşadığı ivme sayesinde dolar fiyatları yatırımcıların ve ekonominin gündeminde sık sık takip edilerek araştırılıyor. Peki Dolar fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Eylül 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru fiyatları son durum
EURO NE KADAR?
Euro alış: 18,3234 TL
Euro Satış: 18,3604 TL
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DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 18,2786 TL
Dolar satış: 18,2898 TL