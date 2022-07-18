Dolar kaç TL? 18 Temmuz dolar kuru ne kadar, alış - satış kaç TL?

"Dolar kuru fiyatları" 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü alım yapmak isteyenler tarafından döviz bürosuna gitmeden önce bilgi sahibi olmak amacıyla canlı alış satış fiyatları için "dolar kaç TL ne kadar?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
Dolar/TL kuru canlı alış-satış fiyatları şöyle;
Aşağıda yer aşan canlı dolar fiyatları tablosunu anbean takip edebilir ve hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.
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