DOLAR KURU CANLI I 28 Temmuz bugün 1 Dolar kaç TL, ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Dolar kuru bugün de grafik üzerinde takip ediliyor. Yeniden yükselişe geçen ABD para birimi Türk Lirası karşısında sorgulanıyor. "Dolar tl" etiketi ile anlık rakamlara ulaşanlar dövizin geleceği konusunda da yorumlara göz atıyor. Peki, dolar ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İşte, " dolar kaç tl" sorusunun yanıtı…