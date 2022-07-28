DOLAR KURU CANLI I 28 Temmuz bugün 1 Dolar kaç TL, ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Dolar kuru bugün de grafik üzerinde takip ediliyor. Yeniden yükselişe geçen ABD para birimi Türk Lirası karşısında sorgulanıyor. "Dolar tl" etiketi ile anlık rakamlara ulaşanlar dövizin geleceği konusunda da yorumlara göz atıyor. Peki, dolar ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İşte, " dolar kaç tl" sorusunun yanıtı…
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
USD grafiği geçen haftayı 17,76 TL seviyesinde kapatmıştı. Dolar kuru yeni haftaya zirveden başlayarak 17,8264 TL'ye yükselmişti.
İşte, bugün Dolar/TL grafiği (28 Temmuz 2022)
DÖVİZDE SON DURUM
Canlı döviz kuru yatırım ve birikim yapanların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB ve FED faiz kararına odaklanan Dolar ve Euro haftaya zirvede başladı.
Dolar 17,92 TL'den satış işlemi görürken Euro 18,38 TL üzerinden grafikte yer edindi. Sterlin ise 21,87 TL satış fiyatı seviyesinde ilerliyor.
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