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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:46

Dolar ne kadar oldu? 25 Temmuz canlı dolar kuru ile 1 Dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Dolar kuru ile takip edilen “dolar tl” etiketi bugün de araştırma konusu oldu. Canlı döviz kuru hareketli günler yaşarken ani iniş ve çıkışlar yatırım ya da birikim yapacaklar için takibi zorlaştırıyor. “Dolar ne kadar, düştü mü yükseldi mi” soruları yanıt aramaya devam ediyor. En son BDDK kararı sonrası düşüş yaşayan döviz son durum ile gündemdeki yerini aldı. Peki, 25 Temmuz bugün 1 dolar kaç TL? İşte cevabı…

Dolar ne kadar oldu? 25 Temmuz canlı dolar kuru ile 1 Dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Canlı döviz kuru ile takip edilen Euro ve dolar grafiği bugün de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir çizgide seyreden döviz aynı şekilde ilerliyor. "1 dolar kaç tL" sorusu yanıt aramaya başladı. Haftaya zirvede başlayan dolar TL bazında sorgulanıyor. Peki, 25 Temmuz bugün dolar ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL grafiği geçen haftayı 17,76 TL seviyesinde kapatmıştı. Haftanın ilk iş gününde sorgulanan dolar kuru yeni haftaya zirveden başlayarak 17,8264 TL'ye yükseldi.

İşte, canlı dolar kuru 25 Temmuz 2022..

DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 17,8265 TL

SATIŞ: 17,8330 TL

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DÖVİZDE SON DURUM

Canlı döviz kuru yatırım ve birikim yapanların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB ve FED faiz kararına odaklanan Dolar ve Euro haftaya zirvede başladı.

Dolar 17,84 TL'den satış işlemi görürken Euro 18,24 TL üzerinden grafikte yer edindi. Sterlin ise 21,44 TL satış fiyatı seviyesinde ilerliyor.

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Dolar ne kadar oldu? 25 Temmuz canlı dolar kuru ile 1 Dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi?
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