Dolar ne kadar oldu? 25 Temmuz canlı dolar kuru ile 1 Dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Canlı döviz kuru ile takip edilen Euro ve dolar grafiği bugün de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir çizgide seyreden döviz aynı şekilde ilerliyor. "1 dolar kaç tL" sorusu yanıt aramaya başladı. Haftaya zirvede başlayan dolar TL bazında sorgulanıyor. Peki, 25 Temmuz bugün dolar ne kadar, düştü mü yükseldi mi?