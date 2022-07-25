Dolar ne kadar oldu? 25 Temmuz canlı dolar kuru ile 1 Dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Canlı döviz kuru ile takip edilen Euro ve dolar grafiği bugün de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir çizgide seyreden döviz aynı şekilde ilerliyor. "1 dolar kaç tL" sorusu yanıt aramaya başladı. Haftaya zirvede başlayan dolar TL bazında sorgulanıyor. Peki, 25 Temmuz bugün dolar ne kadar, düştü mü yükseldi mi?
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL grafiği geçen haftayı 17,76 TL seviyesinde kapatmıştı. Haftanın ilk iş gününde sorgulanan dolar kuru yeni haftaya zirveden başlayarak 17,8264 TL'ye yükseldi.
İşte, canlı dolar kuru 25 Temmuz 2022..
DÖVİZDE SON DURUM
Canlı döviz kuru yatırım ve birikim yapanların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB ve FED faiz kararına odaklanan Dolar ve Euro haftaya zirvede başladı.
Dolar 17,84 TL'den satış işlemi görürken Euro 18,24 TL üzerinden grafikte yer edindi. Sterlin ise 21,44 TL satış fiyatı seviyesinde ilerliyor.
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