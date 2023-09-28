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Giriş Tarihi: 28.9.2023 09:58 Son Güncelleme: 28.9.2023 10:00

Doldur-boşalt dehşeti

Erzurum’da taşınan bir işyerinde bulunan ruhsatlı av tüfeği ile doldur boşalt yaparak oynayan bir genç 18 yaşındaki arkadaşını boynundan vurdu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Doldur-boşalt dehşeti

Erzurum'da akşam saatlerine Yakutiye İlçesinde bulunan bir iş yerinde taşınan eşyaların içinde bulunan av tüfeği ile oynayan iki kişi dehşete neden oldu. Silahla doldur boşalt yapan Muhammet Emin A. İddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokununca iş arkadaşı Mehmet Akif A.'yı vurdu. Boynunun sağ kısmından giren kurşun, 18 yaşındaki genci hayattan kopardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Emin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Arkadaşının ölümüne neden olan Mehmet Akif A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Doldur-boşalt dehşeti
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