Dolmabahçe Tüneli’nde motosiklet sürücüsü 2 araca çarpıp takla attı

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli'de bulunan Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Dolmabahçe istikametine doğru süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, savrularak bir araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 araçta maddi hasar oluştu. Motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle tünelde bir süre yoğun trafik meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.