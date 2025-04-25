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Giriş Tarihi: 25.4.2025 16:42 Son Güncelleme: 25.4.2025 16:42

Dolmabahçe Tüneli’nde motosiklet sürücüsü 2 araca çarpıp takla attı

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli’nde süratle seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki araca çarptı. Kazada, ağır yaralanan motosikletli sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dolmabahçe Tüneli’nde motosiklet sürücüsü 2 araca çarpıp takla attı

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli'de bulunan Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Dolmabahçe istikametine doğru süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, savrularak bir araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 araçta maddi hasar oluştu. Motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle tünelde bir süre yoğun trafik meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Dolmabahçe Tüneli’nde motosiklet sürücüsü 2 araca çarpıp takla attı
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