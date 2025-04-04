Giresun’da dolmuş şoförleri birbirine girdi: 1 kişi öldü!

Olay, önceki gün Çaykara Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü M.Ç. dolmuş şoförleri Şevki Özdemir (41) ve F.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç tabancasıyla ateş ettiği Şevki Özdemir ve F.D.'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı kavgada hayatının kaybeden Şevki Özdemir, Aksu Mevlana camisinde kılınan cenaze namazı sonrası çiçekli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı M.Ç. ile F.D., O.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.