Dolmuş şoförünü direksiyon başında öldürenler Şırnak’ta yakalandı

Olay, 26 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun 6 yerinden vurularak ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz'ün katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ve 7 suç kaydı bulunan C.T.'nin işlediğini tespit etti. Şırnak'ın Silopi ilçesinde saklanan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Adana'ya getirilen zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.