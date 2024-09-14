Dolmuşçuların sefer tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da dolmuş şoförleri arasında 'mezarlığa ücretsiz sefer' konusu yüzünden çıkan silahlı kavgada kavgayı ayırmaya çalışan dolmuş şoförü Metin Zorluer, yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgada tüfeği kullandığı ileri sürülen Hakan K. ile birlikte 2 kardeşi de gözaltına aldı.

ÜCRETSİZ SEFER TARTIŞMASI

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan Akkapı dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk K. ve Onur N. arasında mezarlığa ücretsiz sefer sırası tartışması yaşandı. Sözlü tartışma büyüyerek kavga dönüşmesi üzerine Selçuk K.'nin ağabeyi şoför Hakan K'de, pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 KARDEŞ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan diğer şoförler Emre S., Volkan V. ve Fethi S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de Hakan K. ve kardeşleri Cüneyt ile Selçuk K'de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.