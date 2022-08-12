12 Ağustos Cuma günü Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay, birbirinden farklı etkilerle bir araya geliyor. Bu süreçte yaşayacaklarınız ise önemli bitişler ve yeni başlangıçlara zemin hazırlayabilir.

Dolunayın etkisiyle kalp ve tansiyon hassasiyeti bu dönemde artış gösterecektir. Bu nedenle sağlığınız konusunda dikkatli olmakta fayda var. Dolunay, uykusuzluğu da tetikleyebilir. Bunun sebebi; iç dünyanızı karıştıracak ve hemen her şeyi size sorgulatacak bir döneme giriyor olmanız. İşte büyük hesaplaşmaların zamanı Kova Dolunayı'nın etkileri…

Yükselen Koç Burçları

Maddi konularda sarsıcı etkilere maruz kalabilirsiniz, bu sebeple daha temkinli adımlar atmalısınız. Sosyal çevrenizden duyacağınız bazı şaşırtıcı haberler size arkadaşlık başka, iş başka dedirtebilir. Yaşanılacak aksilikler cesaretinizi kaybettirmemeli, başarısızlıkların oldukça doğal olduğunu ve hayatın bir parçası olduğunu unutmamalısınız. Duygusal yakınlaşmaya daha fazla ihtiyaç duyacağınız ve güvenecek bir liman arayışınızın artacağı günlerdesiniz. Aradığınız ilişki hiç beklenmedik anda karşınıza çıkabilir.