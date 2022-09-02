Dolunay ne zaman? Balık dolunayı burçlara etkisi nedir, Dolunay hangi burçları nasıl etkileyecek?

DOLUNAY NE ZAMAN?

Bilindiği üzere dolunay, ayın güneşe göre dünyanın ters tarafında kaldığı evreye denmektedir. Yani ayın tam daire şeklinde olduğu ve parlak olduğu evre dolunay olarak adlandırılır.

Dolunay, ay ve güneşin jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Bu önmede ay, dünyaya göre güneşle ters noktalardadır.