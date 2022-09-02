Dolunay ne zaman? Balık dolunayı burçlara etkisi nedir, Dolunay hangi burçları nasıl etkileyecek?

Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunayı için nefesler tutuldu. Bu olayın astrolojide oldukça önemli olması nedeniyle astroloji tutkunları araştırmalarına başladı. Bu noktada "Dolunay ne zaman, ayın kaçında, burçlara etkisi nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Astrologlara göre; Balık burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay ile hayatımızaki bazı önemli olayların netlik kazanmasına yol açacak. Peki, Bu tutulmanın başka ne etkileri var? Dolunay ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...
DOLUNAY NE ZAMAN?
Bilindiği üzere dolunay, ayın güneşe göre dünyanın ters tarafında kaldığı evreye denmektedir. Yani ayın tam daire şeklinde olduğu ve parlak olduğu evre dolunay olarak adlandırılır.
Dolunay, ay ve güneşin jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Bu önmede ay, dünyaya göre güneşle ters noktalardadır.
2022 Eylül dolunayı, 10 Eylül Cumartesi günü saat 12.58'de Balık burcunda gerçekleşecek.
BURÇLARA ETKİLERİ NASIL OLACAK?
10 Eylül'de Balık burcunda Dolunay bekliyor bizi, biraz kadersel bir dolunay bu, bir şeyler netleşecek ama çok da kontrolümüzde olmayabilir, işin içinde Balık olunca biraz da evrene bırakmak gerek bazı şeyleri.