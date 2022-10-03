Dolunay ne zaman, Koç dolunayı burçlara etkisi nedir? Ekim 2022 Dolunay nasıl ve hangi burçları etkileyecek?

Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay için nefesler tutuldu. Bu olayın astrolojide oldukça önemli olması nedeniyle astroloji tutkunları araştırmalarına başladı. Bu noktada "Dolunay ne zaman, ayın kaçında, burçlara etkisi nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Astrologlara göre; Koç burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay hayatımızda Chiron etkisi yaratacak. Peki, Bu tutulmanın başka ne etkileri var? Dolunay ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...
DOLUNAY NE ZAMAN?
Dolunay, 9 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 23:54'te Koç burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek. Bu Dolunay bizlere öncü ve ateş elementi olan Koç burcunun temalarını hissettirecek. Şimdiye dek cesaretimizi toplayamadığımız konularda daha cesur davranabiliriz. Potansiyellerimizi daha rahat ortaya koyabiliriz. Risk alma konusunda daha cesur davranabiliriz.
Chiron'un Koç'ta Dolunay kavuşumu girişimlerde bulunurken başarısız olma korkusunu ve özgürlüğün kısıtlanması hislerini ön plana çıkarabilir.