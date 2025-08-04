2025 AĞUSTOS DOLUNAY TARİHİ, SAATİ VE ETKİSİ: Kova Burcu Dolunayı ne zaman, hangi burcu nasıl etkileyecek?

2025'in Ağustos ayı astronomi ve astroloji gündeminde özel bir yer tutuyor. Kova burcunda yaşanacak dolunay, bu hafta gerçekleşiyor ve Ay ile Güneş'in zıt pozisyonu nedeniyle duygusal farkındalık ve içsel aydınlanma kapılarını aralıyor. Peki, hangi burç nasıl etkilenecek? İşte, Dolunay tarihi, saati, ve etkilerine dair merak edilenler: