Haberler Yaşam Haberleri 2025 AĞUSTOS DOLUNAY TARİHİ, SAATİ VE ETKİSİ: Kova Burcu Dolunayı ne zaman, hangi burcu nasıl etkileyecek?
Giriş Tarihi: 4.8.2025 16:28 Son Güncelleme: 4.8.2025 16:28

2025 AĞUSTOS DOLUNAY TARİHİ, SAATİ VE ETKİSİ: Kova Burcu Dolunayı ne zaman, hangi burcu nasıl etkileyecek?

Gökyüzünde enerji dolu bir zirve gecesi: Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay ne zaman, saat kaçta zirve yapacak sorularıyla birlikte araştırılıyor. Dolunay burçlara etkisi ile bireysel sınırları, sosyal ilişkileri ve zihinsel netlik gereksinimini tetikliyor. Aynı zamanda aidiyet, özgürlük ve inovasyonla ilgili güçlü fikir kırılmaları da yaşanabilir. İşte, 2025 Ağustos dolunayının etkileri:

2025 AĞUSTOS DOLUNAY TARİHİ, SAATİ VE ETKİSİ: Kova Burcu Dolunayı ne zaman, hangi burcu nasıl etkileyecek?

2025'in Ağustos ayı astronomi ve astroloji gündeminde özel bir yer tutuyor. Kova burcunda yaşanacak dolunay, bu hafta gerçekleşiyor ve Ay ile Güneş'in zıt pozisyonu nedeniyle duygusal farkındalık ve içsel aydınlanma kapılarını aralıyor. Peki, hangi burç nasıl etkilenecek? İşte, Dolunay tarihi, saati, ve etkilerine dair merak edilenler:

DOLUNAY NE ZAMAN VE KAÇ DERECEDE?

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Kova burcunda yaklaşık 17° derecesinde bu gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Dolunayın en yüksek parlaklığa ulaştığı an Türkiye saatiyle 10.54'e denk geliyor.

KOVA BURCUNDA DOLUNAY NE ANLAMA GELİYOR?

Kova enerjisi Uranüs burcunun etkisiyle yenilikçi, eşitlikçi ve kolektif ruha odaklıdır.

Bu Dolunay, bireyin sistemle ilişkisini sorgulamasını, eski yapılar yerine içe değer vermeyi destekler.

Duygusal netlik ve zihinsel bağımsızlık temaları öne çıkar.

DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLECEK?

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): İfade, yaratıcılık ve liderlik temalarında netleşme. Grup enerjileriyle ilişkilerini yeniden tanımlayabilirler.

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Değer sistemlerinde yenilenme; finans, iş ilişkileri, uzun vadeli hedeflerde yeniden düzenleme fırsatı.

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): İletişim, dostluk, aidiyet ağlarında dönüşüm. Kova'lar için kişisel anlamda dönüp bakma, yeniden doğuş dönemi.

Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): İçsel değişimler, sezgilerle buluşma, zihinsel ruhsal denge arayışı.

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2025 AĞUSTOS DOLUNAY TARİHİ, SAATİ VE ETKİSİ: Kova Burcu Dolunayı ne zaman, hangi burcu nasıl etkileyecek?
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