2025 AĞUSTOS DOLUNAY TARİHİ, SAATİ VE ETKİSİ: Kova Burcu Dolunayı ne zaman, hangi burcu nasıl etkileyecek?

2025'in Ağustos ayı astronomi ve astroloji gündeminde özel bir yer tutuyor. Kova burcunda yaşanacak dolunay, bu hafta gerçekleşiyor ve Ay ile Güneş'in zıt pozisyonu nedeniyle duygusal farkındalık ve içsel aydınlanma kapılarını aralıyor. Peki, hangi burç nasıl etkilenecek? İşte, Dolunay tarihi, saati, ve etkilerine dair merak edilenler:
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Kova burcunda yaklaşık 17° derecesinde bu gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Dolunayın en yüksek parlaklığa ulaştığı an Türkiye saatiyle 10.54'e denk geliyor.
Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): İfade, yaratıcılık ve liderlik temalarında netleşme. Grup enerjileriyle ilişkilerini yeniden tanımlayabilirler.
Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Değer sistemlerinde yenilenme; finans, iş ilişkileri, uzun vadeli hedeflerde yeniden düzenleme fırsatı.
Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): İletişim, dostluk, aidiyet ağlarında dönüşüm. Kova'lar için kişisel anlamda dönüp bakma, yeniden doğuş dönemi.
Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): İçsel değişimler, sezgilerle buluşma, zihinsel ruhsal denge arayışı.