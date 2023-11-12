Haberler Yaşam Haberleri Yer Gümüşhane: Domuz avına giden kişi ayı saldırısına uğradı
Giriş Tarihi: 12.11.2023 16:46 Son Güncelleme: 12.11.2023 17:06

Yer Gümüşhane: Domuz avına giden kişi ayı saldırısına uğradı

Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan kişi ambulans helikopter ile Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı.

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Yer Gümüşhane: Domuz avına giden kişi ayı saldırısına uğradı

Gümüşhane'de ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi, ambulans helikopterle Trabzon'a getirilerek KTÜ Farabi hastanesinde tedavi altına alındı. Gümüşhane'den izinli olarak arkadaş grubuyla yaban domuzu avı için Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyüne giden Ali Demirsoy (44), ayı saldırısına uğradı.

Ayı saldırısında ağır yaralanan Demirsoy, önce Kelkit Devlet Hastanesi'ne ardından ambulansla Gümüşhane'ye getirildi. Demirsoy, ambulans helikopter ile getirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Yer Gümüşhane: Domuz avına giden kişi ayı saldırısına uğradı
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