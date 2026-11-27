Olay, gece saatlerinde Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 arkadaşıyla birlikte domuz avına çıkan Ömer Güleç, iddiaya göre arkadaşlarından birinin ateşlediği tüfekle kazara vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Ömer Güleç'in 5 arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör