Domuz avında kazara arkadaşını vurdu

Kastamonu'da il merkezine bağlı Kaşçılar köyünde gece saatlerinde tarlada ekili olan mahsullerini koruma amaçlı arkadaşlarıyla birlikte İsmail Göloğlu domuz avına çıktı. Domuz avı sırasında İsmail Göloğlu, kazada arkadaşı O.D.'ye ait av tüfeğinden çıkan kurşun sonrası ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine ağır yaralanan İsmail Göloğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak O.D.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.