"15 AYDIR GECEM GÜNDÜZÜM ZEHİR"

Yaşadıkları acının her geçen gün devam ettiğini ifade eden anne Şahin, "15 aydır gecem gündüzüm zehir. Ağlamadan geçen bir günüm yok. Dünyayı başıma yıktılar. Artık kendimi ifade edemiyorum. Mahkemede karşı tarafın avukatı, oğlumu vuran kişinin kalp hastası olduğunu söylüyor. Eğer kalp hastasıysa neden annesinin yanında değil de burada. Ava gittiğini söylüyor ama tüfek kullanmadığını, bilmediğini ifade ediyor. O zaman neden ava gidiyor? Barış'ın üzerinde tüfek olduğu yönündeki suçlamayı asla kabul etmiyorum. Bu bir iddiadan ibarettir. Bir an önce sorumluların ceza almasını istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu karar çıkar" diye konuştu. Baba Adem Şahin ise "15 aydır kimse benim psikolojimi düşünmüyor. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör