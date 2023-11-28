Haberler Yaşam Haberleri Domuzlardan ağaca çıkarak canını kurtardı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:58 Son Güncelleme: 28.11.2023 13:16

Domuzlardan ağaca çıkarak canını kurtardı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Enes Altıntaş, bahçesine ve köpeğine zarar veren yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuzu 8 yıl sonunda vurarak öldürdü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Domuzlardan ağaca çıkarak canını kurtardı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Enes Altıntaş, 8 yıldır ağaçlarına zara verip, ürünlerini yiyen ve köpeğine zarar veren 400 kilo ağırlığındaki domuzu öldürmeyi başardı. Mermisi biten Altıntaş, diğer domuzlardan ağaca çıkarak canını kurtardı. Önceki akşam Kızılbel Mevki'indeki evinde kangal cinsi köpeğine saldıran domuzları gören Altıntaş, önce yüksek sesle bağırarak korkutmak istedi. Ancak domuzlar köpeğine saldırmaya devam edince ruhsatlı av tüfeğini aldı. Ardından gidiş yönüne doğru 6 el ateş etti.

DOMUZLAR SALDIRDI

Enes Altıntaş, domuzlardan birini öldürdü. Ancak bu sırada yanında fişeği bitti. Domuz sürüsü bu kez Altıntaş'a saldırdı. Ağaca çıkarak canını kurtaran genç çiftçi, sürünün gitmesinin ardından evine döndü. Sabah bölgede araştırma yapan Altıntaş, dev bir domuzun ölüsüyle karşılaştı. Bahçesine ve köpeğine zarar veren domuzlardan birini etkisiz hale getiren Altıntaş, hayvanın ağırlığının 400 kilo olduğunu söyledi.

8 YILDIR KABUSUMUZ OLMUŞTU

Enes Altıntaş, öldürdüğü domuzun evinin önündeki kayısı bahçesini 8 yıldır talan ettiğini söyledi. Domuzun 400 kilo ağırlığında ve 25 santim uzunluğunda azıları olduğunu da belirten Altıntaş, "Domuz yaklaşık 20 yaşında. 8 yıldır kabusumuz olmuştu. Tonlarca ürünümü mahvedip 150 adet kayısı fidanımı kopartıp yediler. En son gece kangal köpeğime saldırdı. 6 el ateş ettim bir tanesi öldü, diğeri yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti, eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakmayınca ağaca çıktım. 8 yıldır aralıksız her gece 3-4 saat nöbet tutup domuzları bekliyorduk. En son köpeğime saldırınca vurmak nasip oldu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti'ye açık operasyon: Yerel seçim öncesi aba altından sopa!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
CHP fondaşı TELE 1'de Atilla Dorsay'dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Seçil Erzan'a paralar belgesiz mi verildi? Rezan Epözdemir, olayın seyrini değiştirecek belgeleri gösterdi
Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: HEDEP demek CHP demektir
Elon Musk kimin yüzü?
Hamas’ın finansmanı... Türkiye’ye kurulan kumpas!
Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Domuzlardan ağaca çıkarak canını kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA