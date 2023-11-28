Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Enes Altıntaş, 8 yıldır ağaçlarına zara verip, ürünlerini yiyen ve köpeğine zarar veren 400 kilo ağırlığındaki domuzu öldürmeyi başardı. Mermisi biten Altıntaş, diğer domuzlardan ağaca çıkarak canını kurtardı. Önceki akşam Kızılbel Mevki'indeki evinde kangal cinsi köpeğine saldıran domuzları gören Altıntaş, önce yüksek sesle bağırarak korkutmak istedi. Ancak domuzlar köpeğine saldırmaya devam edince ruhsatlı av tüfeğini aldı. Ardından gidiş yönüne doğru 6 el ateş etti.

DOMUZLAR SALDIRDI

Enes Altıntaş, domuzlardan birini öldürdü. Ancak bu sırada yanında fişeği bitti. Domuz sürüsü bu kez Altıntaş'a saldırdı. Ağaca çıkarak canını kurtaran genç çiftçi, sürünün gitmesinin ardından evine döndü. Sabah bölgede araştırma yapan Altıntaş, dev bir domuzun ölüsüyle karşılaştı. Bahçesine ve köpeğine zarar veren domuzlardan birini etkisiz hale getiren Altıntaş, hayvanın ağırlığının 400 kilo olduğunu söyledi.

8 YILDIR KABUSUMUZ OLMUŞTU

Enes Altıntaş, öldürdüğü domuzun evinin önündeki kayısı bahçesini 8 yıldır talan ettiğini söyledi. Domuzun 400 kilo ağırlığında ve 25 santim uzunluğunda azıları olduğunu da belirten Altıntaş, "Domuz yaklaşık 20 yaşında. 8 yıldır kabusumuz olmuştu. Tonlarca ürünümü mahvedip 150 adet kayısı fidanımı kopartıp yediler. En son gece kangal köpeğime saldırdı. 6 el ateş ettim bir tanesi öldü, diğeri yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti, eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakmayınca ağaca çıktım. 8 yıldır aralıksız her gece 3-4 saat nöbet tutup domuzları bekliyorduk. En son köpeğime saldırınca vurmak nasip oldu" dedi.