Donan göl üzerinde futbol keyfi

10 Ocak Gazeteciler günü ve idareciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliği hazırlayan Ardahanlı gazeteciler, yıllardır haberini yaptıkları göl üzerinde Ardahan idarecileri ile futbol oynamak için bir araya geldiler. Ardahan basını ve idareciler 9 Ocak Pazar günü saat 12.00'da Çıldır gölü üzerinde futbol müsabakası düzenlediler.

Her yıl Ocak ayında yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Ardahanlı gazeteciler de Ardahan idarecileri ile birlikte futbol müsabakası ile günlerini kutladılar.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Etkinliğe Ardahan Vali yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır Gençlik spor Müdürü Adnan Korkut katıldı.

Karla kaplı dağlar ile buz tutan Çıldır Gölü tablo gibi görüntü oluştururken, Ardahanlı gazetecilerde bu yıl iklim değişikliğine de dikkat çekmek için düzenledikleri etkinlik ile 10 Ocak Gazeteciler günü öncesi, gölün buz tutan yüzeyinde idarecilerle aralarında oynadıkları futbol müsabakası ile bir araya geldiler ve renkli görüntüler ortaya çıktı