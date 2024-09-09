Döner tezgahında çalışan genç öldürüldü

Adana'da döner tezgahında çalışan Abdullah Oğuz (30), motosikletli 2 kişi tarafından uğradı silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldü. Cinayet, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlıları polis tarafından aranıyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay, Eylül sabah 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Oğuz akrabalarının oto yıkama dükkanı önünde geceleri açılan dönerci tezgahında çalışmaya başladı. Motosikletli iki şüpheli tezgaha yaklaşıp, Oğuz'u tabancayla başından vurdu. Oğuz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KATİL ZANLILARI ARINIYOR

Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Abdullah Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Oğuz'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.