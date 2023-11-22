Dönercide eski koca dehşeti!

Koceli Körfez İlçesi Tuğrul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide, korku dolu dakikalar yaşandı. Ajda Yatar isimli 28 yaşındaki genç kadın, 1 ay önce boşandığı öğrenilen eski eşi Vahdettin P. tarafından restorantın üst katında silahla vuruldu. Olayı gerçekleştiren zanlı ise mekandan koşarak ayrılıp, cadde üzerine park ettiği aracıyla kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay sonrası, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yapmış oldukları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

FİRARİ ESKİ EŞ ARANIYOR

Olay yerinde incelemeler devam ederken, Ajda Yatar'ı silahla vurarak öldüren kişinin henüz 1 ay önce boşandığı eşi Vahdettin P. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikte sonra cadde üzerine park ettiği araçla firar eden eski eşin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.