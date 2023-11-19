Haberler Yaşam Haberleri Döngel Direkli Mağarası’nda keşif çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:26 Son Güncelleme: 19.11.2023 16:28

Döngel Direkli Mağarası’nda keşif çalışmaları sürüyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Döngel Direkli Mağarası’nı ziyaret ederek alanda yürütülen keşif çalışmalarını yerinde inceledi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Döngel Direkli Mağarası’nda keşif çalışmaları sürüyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi'nde bulunan Direkli Mağarası'nı ziyaret ederek keşif çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanda sürdürülen keşif çalışmalarına ilişkin ekipten bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, "Şehrimizin doğal güzelliklerinden Döngel Direkli Mağarası'nda keşif çalışmaları uzun yıllardır uzman ekiplerce devam ediyor. Bugün de önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve Milletvekilimiz Ömer Oruç Bilal Debgici ile alanı ziyaret ederek mağaradaki keşif çalışmalarına ilişkin hocalarımızdan bilgiler aldık. 12 bin 540 yıllık geçmişi ile Direkli Mağarası için, tarihin yeni sıfır noktası olmaya aday diyebiliriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zonguldak'ta Türk gemisine ulaşılamıyor! 12 mürettebatı vardı! Bir gemi de karaya oturdu!
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
Montella takımın çehresini değiştirdi
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
AB’yi şoke eden uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Döngel Direkli Mağarası’nda keşif çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA