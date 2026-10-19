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Giriş Tarihi: 19.10.2026 20:09 Son Güncelleme: 19.10.2026 20:39

Donör kadınları katalog yaptılar! Kan grupları, göz-ten-saç renkleri arşivlendi! İşte o mesajlar

Üreme hücrelerini (Yumurta) para karşılığı satan kadınlara yönelik “Doku Ticareti” operasyonunda ortaya çıkan yeni detaylar tüyler ürpertti. Örgüt lideri Hacer T.’nin dijital verilerinden üreme hücrelerini satan kadınların kan grupları , göz renkleri, ten renkleri ve saç renkleri gibi özellikleri, çocukların bu özelliklere yatkın olacağı bilgisiyle alakalı katalog çıkarken, donör kadınların fotoğraflarının da alıcılara fiziksel ve kişisel özellikleriyle birlikte mesaj olarak gönderildiği belirlendi. SABAH o kan donduran katalog mesajlarına ulaştı.

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Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Donör kadınları katalog yaptılar! Kan grupları, göz-ten-saç renkleri arşivlendi! İşte o mesajlar
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Kadınların üreme hücresi (Yumurta) satışı yaptıklarının tespit edilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonla ilgili detaylara SABAH ulaştı.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olan Hacer T.'nin, 2020 yılına kadar Tekstil İşçisi olarak çalışmaktayken bir arkadaşı vasıtasıyla donörlük yapmaya başladığı, zaman içerisinde sistemi öğrenerek haksız kazanç elde etmek amacıyla yeni donör kadınlar bularak sisteme dahil ettiği tespit edildi. Kıbrıs'taki üç ayrı hastane ile doğrudan temas kuran örgütün üyeleri, zaman içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan doktorlarla anlaşarak kayıt dışı muayenehanelerde hazırlık süreçlerinin takibini de yerine getirdi.

Son altı yılda donörlükle başlayan sürecin sonunda örgütün lideri olan Hacer T.'nin dijital incelemlerinde bazı kataloglar olduğu ortaya çıkartıldı. Bu kataloglarda donör olarak yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınarak potansiyel alıcılarla paylaşıldı. Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterlerinin dışında kadınlardan yumurta almadıkları tespit edildi. Kıbrıs'ta kliniği olan Hayat İ. isimli doktor da gözaltına alındı. Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan Batum'a giden donör kadınların söz konusu işlemlerden toplamda en az iki milyon Euro haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

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TEN, SAÇ VE GÖZ RENGİNE GÖRE DONÖR

Biyolojik olarak annenin doğuran değil yumurta hücresi kullanılan kişi olması sebebiyle örgütün, yumurta sahibi olan kadınların kişisel bilgilerini pazarlamak üzere edindikleri ve potansiyel alıcılarla paylaştıkları ortaya çıkartıldı.

Kan grubu , göz rengi, ten rengi ve saç rengi gibi özellikler arşivlenerek, çocukların bu özelliklere yatkın olacağının alıcılara bildirildiği tespit edildi. Yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerinin kayıt altına alınarak potansiyel alıcılara sunulduğu belirlendi.

Donör kadınların fotoğraflarının da alıcılara fiziksel ve kişisel özellikleriyle birlikte mesaj olarak gönderildiği saptandı. Alıcılara talep ettikleri özelliklere göre fiyat tarifesi oluşturulduğu ortaya çıktı.

"Doku Ticareti" operasyonu kapsamında 34'ü donör kadın, üç doktor ve dört organizatör olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı.

#KIBRIS

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Donör kadınları katalog yaptılar! Kan grupları, göz-ten-saç renkleri arşivlendi! İşte o mesajlar
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