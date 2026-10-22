Donör oldular dönüşte yakalandılar

Türkiye'nin gündemine oturan yumurta donörlüğü ve organ ticareti soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kadın, arandıklarından habersiz gittikleri ve hücre bağışında bulundukları Kıbrıs'tan dönerken havalimanında yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan E.G. ve G.Ü.'nün Kıbrıs'tan İstanbul'a uçuş yapacağı belirlendi. İki kadın, 21 Ekim 2026 günü saat 00.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

HÜCRE BAĞIŞLADILAR

Soruşturma kapsamında, iki kadının yürütülen operasyondan haberdar olmadan Kıbrıs'a gittikleri ve burada hücre bağışında bulunduktan sonra Türkiye'ye döndüklerinin tespit edildiği öğrenildi.