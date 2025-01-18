Dörtyol’da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaza İskenderun-Adana Otobanı üzerinde Dörtyol Özerli Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. 2 TIR, 1 kamyonet ve 1 otomobil birbirine girdi. Recep C. idaresindeki otomobil aynı yönde seyir halindeki Hüseyin Y.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada Furkan Orhan Y.'nin idaresindeki TIR, kaza yapan otomobile ve yaralananlara yardım için duran Davut A'nın kullandığı TIR'a çarptı. Daha sonra TIR viyadüğün üzerinden devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine otoyol jandarması, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yanan TIR'ın sürücüsü 31 yaşındaki Furkan Orhan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Hüseyin Y. ile araçta bulunan Arzu Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.