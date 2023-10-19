Dostu düşman yapan bir garip para meselesi

Üniversite öğrencisi Yiğit M., başına geleceklerden habersiz yakın arkadaşı Gökhan T. ile buluştu. İkili sohbet ederken iddiaya göre Gökhan T., maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyerek arkadaşından borç para istedi. Arkadaşını kırmak istemeyen genç adamsa bir miktar parasını dostuna verdi.

YOLDAKİ TESADÜF BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Gökhan T.'nin borcunu ödememesi üzerine iki yakın arkadaşın arası bozuldu. İddiaya göre Yiğit M., parasını istemek için arkadaşını aramaya başladı. Telefonda geri ödeme yapacağını söyleyen Gökhan T., parayı vermeyince ikili arasındaki ipler iyice gerildi. Yiğit M. ve Gökhan T.'nin 1 Mayıs günü yolda karşılaşmasıyla para mevzusu açıldı. İkili arasındaki sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

PARA MESELESİ ARKADAŞLARI DÜŞMAN YAPTI

Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu olayda iki arkadaş, birbirine girdi. İddiaya göre tekme tokatlarla birbirlerine saldıran ikiliyi çevredekiler zar zor ayırdı. Bunun üzerine Gökhan T., yanındaki bıçağı çıkararak arkadaşına savurdu. Yaşananlar karşısında şoka giren Yiğit M., kendini savunmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

ANAHTARLIK ŞÜPHELİ YAPTI

Anahtarlığındaki oyuncak bıçağı çıkaran genç adam, gerçek bıçak edasıyla arkadaşını korkuttu. Yiğit M.'nin bu hareketi ters tepti, arkadaşının şikayeti sonucu genç adam kendisini adliye koridorlarında buldu. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Yiğit M., olayda bir suçu olmadığını ileri sürerek "Paramı vermesini istedim, anneme küfretti. Aramızda arbede oldu. Bıçağıyla ayağımı kanattı, ben de anahtarlığımdaki küçük şeyle korkutmak istedim. Kasıtlı bir hareket yapmadım" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Savunmasının ardından şüpheli Yiğit M., adli makamlarca yurt dışına çıkmama ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.