Döviz bürosunda silahlı soygun

SOYGUN ANI KAMERADA

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'ndaki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp S. yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna geldi. Ardından belinden tabancasını çıkartıp çalışanlar doğrulttu ve paraları istedi. Yaklaşık 18 bin Euro ve bir miktar TL çalan şüpheli ardından işyerinde çalışan bir kişiyi de silahla rehin alıp kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"BORCUM VARDI"

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ihbar üzerine soygunun gerçekleştiği adrese gitti. Döviz bürosunun etrafındaki sokakları abluka altına alan polis, Eyüp S.'yi rehin aldığı kişiyle birlikte buldu. Polis, havaya ateş etmek suretiyle soyguncuyu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Hurdacılık yapan Eyüp S. ilk ifadesinde borcu olduğu için yaptığını öne sürdü.