Dövmelerde görünmezlik dönemi! Tek bir ışık yetiyor

Geleneksel dövmeler kalıcı görünümleriyle bilinirken yeni mürekkep, bu alışkanlığı değiştirebilecek özellikler taşıyor. Ultraviyole ışıkla renklenen özel pigmentler, uygun görünür ışık altında yeniden renksiz hale gelebiliyor. Üstelik teknoloji yalnızca tek bir renkle sınırlı değil; araştırmacılar farklı renkleri bir araya getirerek daha kapsamlı tasarımlar oluşturmayı hedefliyor.
Dövmeler ışıkla saniyeler içinde ortaya çıkıyor
PhotoTat sisteminin çalışma prensibi, ışığa duyarlı özel boyalara dayanıyor. Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacı Carson J. Bruns ve ekibi tarafından geliştirilen mürekkepte, foto-kromik özellik gösteren boyalar son derece küçük polimer kapsüllerin içine yerleştiriliyor.
Bu boyalar ultraviyole (UV) ışığa maruz kaldığında renkleniyor. Görünür ışık ise pigmentlerin yeniden renksiz hâle geçmesini sağlayabiliyor. Araştırmacıların deneylerinde renklerin aktive edilmesi veya söndürülmesi yalnızca birkaç saniye sürebiliyor.
Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Dövme mürekkebi deriden çıkmıyor veya silinmiyor. Mürekkep deri altında kalmaya devam ediyor; değişen şey, pigmentlerin ışığa bağlı olarak görünür olup olmaması.
Tek renkle sınırlı değil: Farklı renkler bir araya getirilebiliyor
Yeni teknolojiyi dikkat çekici kılan özelliklerden biri de renk seçenekleri. Araştırmacılar macenta, sarı ve mavi tonlarında üç temel pigment kullanarak farklı renkler oluşturmayı denedi. Bu pigmentlerin bir araya getirilmesiyle çok renkli dövme tasarımlarının hazırlanması mümkün olabiliyor.
Ekip, farklı dalga boylarındaki ışıklardan yararlanarak bazı renkleri seçici biçimde değiştirebilen tasarımlar üzerinde de çalıştı. Böylece aynı dövmenin görünümünü ışıkla değiştirmek ve belirli renklerini yeniden görünmez hâle getirmek mümkün olabilecek. Ancak renklerin canlılığı ve uzun süre tekrar tekrar değişebilmesi konusunda geliştirilmesi gereken noktalar bulunuyor.
Sağlık alanında da kullanılabilir
PhotoTat yalnızca estetik amaçlarla kullanılabilecek bir yenilik olarak değerlendirilmiyor. Teknolojinin sağlık alanında da önemli bir kullanım potansiyeli bulunuyor.
Örneğin radyoterapi tedavisinde, ışınların doğru bölgeye yönlendirilmesine yardımcı olmak için bazı hastaların cildine kalıcı işaretler konulabiliyor. Işıkla görünür hâle getirilebilen bir mürekkep, bu işaretlerin yalnızca gerektiğinde sağlık çalışanları tarafından görülmesini sağlayabilecek alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor.
Bunun yanında dermatolojide biyopsi bölgelerinin işaretlenmesi ve bazı kalıcı makyaj uygulamaları da olası kullanım alanları arasında gösteriliyor. Ancak bu uygulamaların yaygınlaşması için daha kapsamlı değerlendirmeler gerekiyor.
PhotoTat dövme mürekkebi satışa çıktı mı?
Dövme meraklılarının en çok ilgisini çekecek sorulardan biri de bu teknolojinin ne zaman kullanılabileceği. Ekim 2026 itibarıyla PhotoTat, dövme salonlarında yaygın olarak kullanılabilen ticari bir ürün değil. Araştırma ekibi teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.
Araştırmacıların önündeki önemli konulardan biri, özellikle mavi pigmentin renk değiştirme özelliğini uzun süre koruyabilmesi. Ayrıca özel boyaların ve kapsülleme işleminin maliyeti de geleneksel dövme mürekkeplerine kıyasla daha yüksek. Cilt altında uzun süre kalacak bir malzeme söz konusu olduğundan güvenlik değerlendirmelerinin de tamamlanması gerekiyor.
Bu nedenle PhotoTat, dövmelerin istenildiğinde görünmez hâle gelmesini sağlayabilecek umut verici bir araştırma olarak öne çıkıyor. Ancak teknolojinin herkes tarafından kullanılabileceği aşamaya ulaştığını söylemek için henüz erken.