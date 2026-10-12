Dövmelerde görünmezlik dönemi! Tek bir ışık yetiyor

Tek renkle sınırlı değil: Farklı renkler bir araya getirilebiliyor

Yeni teknolojiyi dikkat çekici kılan özelliklerden biri de renk seçenekleri. Araştırmacılar macenta, sarı ve mavi tonlarında üç temel pigment kullanarak farklı renkler oluşturmayı denedi. Bu pigmentlerin bir araya getirilmesiyle çok renkli dövme tasarımlarının hazırlanması mümkün olabiliyor.

Ekip, farklı dalga boylarındaki ışıklardan yararlanarak bazı renkleri seçici biçimde değiştirebilen tasarımlar üzerinde de çalıştı. Böylece aynı dövmenin görünümünü ışıkla değiştirmek ve belirli renklerini yeniden görünmez hâle getirmek mümkün olabilecek. Ancak renklerin canlılığı ve uzun süre tekrar tekrar değişebilmesi konusunda geliştirilmesi gereken noktalar bulunuyor.