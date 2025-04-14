Down sendromlu Muhammed Eren madalyaya doymuyor

Konya'da yaşayan Down sendromlu Muhammed Eren Uysal (16), atletimizde başarılara doymuyor. Geçtiğimiz yıl katıldığı yarışlarda dünya rekorları kıran Uysal, Karaman'da düzenlenen yarışlarda da Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Uysal, milli formayla geçtiğimiz yıl Antalya'da katıldığı Trisome Oyunları'nda yarıştığı 10 branşta 6 altın ve bir gümüş madalya kazandı. Uysal bunun yanı sıra biri ferdi olmak üzere 3 dünya rekoru kırdı. Uysal, İstanbul'da düzenlenen Özel Sporcular Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda da 800 metre branşında 2.56.98'lik derecesiyle dünya rekorunu kırarak yine altın madalyanın sahibi oldu. Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 40 ilden 350 özel sporcunun katıldığı Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Atletizm Türkiye finallerine katılan Uysal, burada da başarılarını sürdürdü. DOSD Meram Spor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Uysal, 200 metre branşında sergilediği etkileyici performansla 34.56 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.