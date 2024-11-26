Dr. Dedebali’den hayati kış uyarıları

Dr. Dedebali, "Soğuk hava ve mevsimsel değişiklikler bağışıklık sistemini zorlayarak hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Bu dönemde dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi, uygun giyim ve gerekli takviyelerin alınması son derece önemlidir" dedi. Ayrıca soğuk havalarda oluşabilecek donma riskine karşı araçlarda yeterli miktarda su, yiyecek ve battaniye bulundurulmasının hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı. Öne çıkan tavsiyeler arasında, düşmelere karşı kaymaz ayakkabı giymek, elleri cepten çıkarmak, fermente gıdalar ve C vitamini açısından zengin yiyecekleri tüketmek bulunuyor. Kış güneşinin yetersiz olduğu günlerde D vitamini takviyesi almayı ihmal etmemek gerektiğini belirten Dr. Dedebali, düzenli ve kaliteli bir gece uykusunun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinin de altını çizdi.

Bu önerilere uyarak soğuk havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olduğunu söyleyen Dr. Dedebali, "kış aylarını daha sağlıklı ve güvenli geçirmenize yardımcı olacak" dedi.