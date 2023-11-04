D&R, Hataylı çocukları unutmadı

Köy okullarında okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada ve istedikleri kitaplara ulaşmada yaşadıkları dezavantajları göz önünde bulundurarak başlatılan proje kapsamında, Hatay'da yaşanan deprem sonrasında büyük kayıplar yaşayan öğrencilere, yeni eğitim öğretim döneminde okula adapte olmalarına da destek verildi. Sınıflarında sevdikleri masal kahramanları ile karşılanan çocuklar, D&R ekibiyle birlikte oyunlar oynadı. Okul kütüphaneleri için bağışlanan yüzlerce kitapla mutlu olan çocuklar, hediyelerini D&R Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu Yavuz'dan aldı.
"KÖY KÖY ÇOCUKLARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle köy okullarında okuyan çocukların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Nalan Demircioğlu Yavuz; "Projemizin 5'inci yılındayız. Çocukları uzak kaldıkları kültür ve sanat etkinliklerinin bir kısmıyla tanıştırırken, hayranı oldukları ünlü simalarla da bir araya getirip hayal ettikleri anları yaşatmaya çalışıyoruz.
Daha önce Mardin, Şanlıurfa, Trabzon ve Artvin'ndeki köy okullarını ziyaret etmiştik. 5 ilimizde birçok köy okulunu ziyaret ettik ve 5 binden fazla çocuğumuzun masum hayallerine dokunduk. Hatay'ın, Hataylı çocukların bizim için yeri çok daha farklı. Deprem felaketini yaşayan diğer illerimize de gideceğimize ve Hatay'ı bir kez daha ziyaret edeceğimize söz verdik. Hedefimiz Türkiye'deki tüm köy okullarına ulaşmak. Onlara ulaşmaya, hayal dünyalarını renklendirecek eğitici ve öğretici kitaplarla, oyunlarla ve çeşitli kültür sanat atölyeleriyle yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.