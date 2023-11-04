D&R, Hataylı çocukları unutmadı

Daha önce Mardin, Şanlıurfa, Trabzon ve Artvin'ndeki köy okullarını ziyaret etmiştik. 5 ilimizde birçok köy okulunu ziyaret ettik ve 5 binden fazla çocuğumuzun masum hayallerine dokunduk. Hatay'ın, Hataylı çocukların bizim için yeri çok daha farklı. Deprem felaketini yaşayan diğer illerimize de gideceğimize ve Hatay'ı bir kez daha ziyaret edeceğimize söz verdik. Hedefimiz Türkiye'deki tüm köy okullarına ulaşmak. Onlara ulaşmaya, hayal dünyalarını renklendirecek eğitici ve öğretici kitaplarla, oyunlarla ve çeşitli kültür sanat atölyeleriyle yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.